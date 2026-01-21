Türkiye Gazze Barış Kurulu'nda nasıl temsil edilecek? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Türkiye Gazze Barış Kurulu'nda nasıl temsil edilecek?

Türkiye Gazze Barış Kurulu\'nda nasıl temsil edilecek?
21.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği Barış Kurulu'na Türkiye'nin katılımı netlik kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği Barış Kurulu'na Türkiye'nin katılımı netlik kazandı.

İletişim Başkanlığı, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurula katılması için davet gönderdiğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil birçok dünya lideri kurula davet edildi.

Trump'un Barış Kurulu'na katılan isimleri 22 Ocak'ta Davos'ta bir imza töreniyle açıklaması bekleniyor.

21 Ocak'ta TBMM'de gazetecilerin Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hakan Bey katılacak" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Fidan'ın Barış Kurulu'nda Erdoğan'ı temsil edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı da Fidan'ın 22 Ocak'ta Barış Kurulu törenine katılacağını duyurdu.

Fidan aynı zamanda Barış Kurulu bünyesindeki "Gazze Yürütme Kurulu"nda görev alacak.

Barış Kurulu nedir?

Donald Trump'ın liderlik edeceği Barış Kurulu, ABD Başkanı'nın Gazze savaşını bitirmek için önerdiği 20 maddelik barış planının uygulanmasından sorumlu olacak.

Barış Kurulu liderlerden oluşacak.

Gündelik işleyişinden ise Bulgar politikacı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov sorumlu olacak.

"Gazze Yüksek Temsilcisi" sıfatıyla görev yapacak Mladenov, Trump ve dünya liderlerinin bulunduğu Barış Kurulu ile Gazze'nin yönetilmesi için kurulan Gazze Ulusal İdare Komitesi (NCAG) arasındaki irtibatı sağlayacak.

Aralarında Bloomberg'in de olduğu basın kuruluşları tarafından detayları paylaşılan bir taslağa göre Barış Kurulu'na kalıcı üye olarak katılmak isteyen liderlerin 1 milyar dolar (yaklaşık 44 milyar lira) katkıda bulunması gerekiyor.

Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurula katılacak ülkelere bu yönde bir talep gidip gitmediği de netlik kazanmadı.

Barış Kurulu'na kimler katılıyor?

Şimdiye kadar Trump'ın teklifini kabul eden liderler şu şekilde:

ABD'nin müttefikleri İngiltere ve Avrupa Birliği, Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını doğruladı. Ancak Batı ülkelerinden kesin olarak kurula katılacağını açıklayan olmadı.

Yürütme Kurulu nedir?

Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamaya göre liderler seviyesinde temsiliyetin olduğu Barış Kurulu'nun altında üst düzey diplomat, yönetici ve bürokratlardan oluşan "Yürütme Kurulu" ve "Gazze Yürütme Kurulu" adlı iki farklı yapı olacak.

Bu iki alt kurul, Gazze konusunda farklı alanlara odaklanacak.

Yürütme Kurulu, Barış Kurulu'nun vizyonunu oluşturmaktan sorumlu olacak.

Yürütme Kurulu'nda yer alacak isimler şunlar:

Beyaz Saray'a göre bu kurulun her üyesi, Gazze'nin "istikrarı ve uzun vadeli başarısı" için hayati öneme sahip bir portfolyonun hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Kurulun sorumlulukları arasında Gazze'nin yönetimi, kapasite inşası, bölgesel ilişkiler, yeniden inşa, yatırım fırsatları, büyük ölçekli fonlama ve sermaye hareketliliği gibi başlıklar yer alıyor.

Gazze Yürütme Kurulu nedir?

Barış Kurulu bünyesinde çalışacak diğer yapı olan "Gazze Yürütme Kurulu" ise Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov'un ofisini ve Gazze'deki geçici teknokrat yönetimini destekleyecek.

Beyaz Saray, Gazze'de "Barış, istikrar ve refahın ilerletilmesi" için çalışacak bu kurulda aşağıdaki isimlerin yer alacağını açıkladı:

Beyaz Saray'ın Barış Kurulu ile ilgili açıklamasında ayrıca Gazze'de "barışı muhafaza etmek ve dayanklı terörsüz bir ortam" tesis etmek için kurulan "Uluslararası İstikrar Gücü"nün (ISF) komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği duyuruldu.

Bu görev gücünün sorumlulukları arasında "güvenlik operasyonları, kapsamlı askerden arındırmaya destek ve insani yardım ve yeniden inşa malzemelerinin güvenli sevkiyatı" gibi maddeler yer alıyor.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye Gazze Barış Kurulu'nda nasıl temsil edilecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti
Trump’tan büyük ifşa: Macron ve Rutte’nin gizli mesajlarını paylaştı Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı
Performansı uçuşa geçecek Tedesco, Kerem Aktürkoğlu’nun ilacını buldu Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt
Mesud Barzani: Suriye’deki durum kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli Mesud Barzani: Suriye'deki durum kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:02
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:52:43. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Gazze Barış Kurulu'nda nasıl temsil edilecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.