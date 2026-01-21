Türkiye Gazze Barış Kurulu\'nda nasıl temsil edilecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği Barış Kurulu'na Türkiye'nin katılımı netlik kazandı.

İletişim Başkanlığı, Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurula katılması için davet gönderdiğini açıklamıştı.

Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil birçok dünya lideri kurula davet edildi.

Trump'un Barış Kurulu'na katılan isimleri 22 Ocak'ta Davos'ta bir imza töreniyle açıklaması bekleniyor.

21 Ocak'ta TBMM'de gazetecilerin Barış Kurulu'na katılıp katılmayacağı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Hakan Bey katılacak" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Fidan'ın Barış Kurulu'nda Erdoğan'ı temsil edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı da Fidan'ın 22 Ocak'ta Barış Kurulu törenine katılacağını duyurdu.

Fidan aynı zamanda Barış Kurulu bünyesindeki "Gazze Yürütme Kurulu"nda görev alacak.

Barış Kurulu nedir?

Donald Trump'ın liderlik edeceği Barış Kurulu, ABD Başkanı'nın Gazze savaşını bitirmek için önerdiği 20 maddelik barış planının uygulanmasından sorumlu olacak.

Barış Kurulu liderlerden oluşacak.

Gündelik işleyişinden ise Bulgar politikacı ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov sorumlu olacak.

"Gazze Yüksek Temsilcisi" sıfatıyla görev yapacak Mladenov, Trump ve dünya liderlerinin bulunduğu Barış Kurulu ile Gazze'nin yönetilmesi için kurulan Gazze Ulusal İdare Komitesi (NCAG) arasındaki irtibatı sağlayacak.

Aralarında Bloomberg'in de olduğu basın kuruluşları tarafından detayları paylaşılan bir taslağa göre Barış Kurulu'na kalıcı üye olarak katılmak isteyen liderlerin 1 milyar dolar (yaklaşık 44 milyar lira) katkıda bulunması gerekiyor.

Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurula katılacak ülkelere bu yönde bir talep gidip gitmediği de netlik kazanmadı.

Barış Kurulu'na kimler katılıyor?

Şimdiye kadar Trump'ın teklifini kabul eden liderler şu şekilde:

ABD'nin müttefikleri İngiltere ve Avrupa Birliği, Gazze Barış Kurulu için davet aldıklarını doğruladı. Ancak Batı ülkelerinden kesin olarak kurula katılacağını açıklayan olmadı.

Yürütme Kurulu nedir?

Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamaya göre liderler seviyesinde temsiliyetin olduğu Barış Kurulu'nun altında üst düzey diplomat, yönetici ve bürokratlardan oluşan "Yürütme Kurulu" ve "Gazze Yürütme Kurulu" adlı iki farklı yapı olacak.

Bu iki alt kurul, Gazze konusunda farklı alanlara odaklanacak.

Yürütme Kurulu, Barış Kurulu'nun vizyonunu oluşturmaktan sorumlu olacak.

Yürütme Kurulu'nda yer alacak isimler şunlar:

Beyaz Saray'a göre bu kurulun her üyesi, Gazze'nin "istikrarı ve uzun vadeli başarısı" için hayati öneme sahip bir portfolyonun hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Kurulun sorumlulukları arasında Gazze'nin yönetimi, kapasite inşası, bölgesel ilişkiler, yeniden inşa, yatırım fırsatları, büyük ölçekli fonlama ve sermaye hareketliliği gibi başlıklar yer alıyor.

Gazze Yürütme Kurulu nedir?

Barış Kurulu bünyesinde çalışacak diğer yapı olan "Gazze Yürütme Kurulu" ise Gazze Yüksek Temsilcisi Mladenov'un ofisini ve Gazze'deki geçici teknokrat yönetimini destekleyecek.

Beyaz Saray, Gazze'de "Barış, istikrar ve refahın ilerletilmesi" için çalışacak bu kurulda aşağıdaki isimlerin yer alacağını açıkladı:

Beyaz Saray'ın Barış Kurulu ile ilgili açıklamasında ayrıca Gazze'de "barışı muhafaza etmek ve dayanklı terörsüz bir ortam" tesis etmek için kurulan "Uluslararası İstikrar Gücü"nün (ISF) komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği duyuruldu.

Bu görev gücünün sorumlulukları arasında "güvenlik operasyonları, kapsamlı askerden arındırmaya destek ve insani yardım ve yeniden inşa malzemelerinin güvenli sevkiyatı" gibi maddeler yer alıyor.

