Türkiye, Global Citizen Ödül Töreni'ni TV'den yayınlayacak

Global Citizen Ödül Töreni, Vodafone Türkiye tarafından 21 Aralık'ta saat 20.00 itibarıyla Vodafone TV platformundan yayınlanacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yoksullukla mücadeleye adanmış uluslararası savunma örgütü Global Citizen girişimine uzun süredir destek veren Vodafone, Global Citizen Ödül Töreni'ne iş ortağı olarak katkı sunuyor.

Tören, çalkantılı geçen son 12 ay boyunca sefaletin sona ermesine yardımcı olmak için gösterilen bireysel çabaların ve elde edilen başarıların ünlü isimlerle onurlandırıldığı bir gösteri olma niteliği taşıyor.

Vodafone TV kullanıcıları, Global Citizen Ödül Töreni'ni internetlerinden yemeden izleyebilirken, etkinlik, 30 gün süreyle Vodafone TV platformunda izleyiciyle buluşacak.

Performans da sergileyecek olan şarkıcı John Legend'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, Alessia Cara, Carrie Underwood, Common, Gwen Stefani, JoJo ve Tori Kelly müzik performansları sunacak.

Etkinlik, İngiltere doğumlu, Amerikalı TV sunucusu John Oliver, aktör Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra Jonas ve Danimarkalı aktör Nikolaj Coster-Waldau'yu da ağırlayacak.

Global Citizen Ödül Töreni, dünyanın savunmaya en muhtaç alanlarını iyileştirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için olağanüstü çaba sarf edenleri ve harekete geçmeleri için başkalarına ilham verenleri onurlandıracak.

Dünya liderliği, çalışmalarını anlamlı toplumsal etkiyle birleştiren iş dünyası liderleri, sanat, gençlik liderliği ve ülke bazında kahramanlık alanlarında ödüller verilecek.

Birkaç yıldır Global Citizen ile birlikte çalışan Vodafone, Nisan 2020'de organizasyonun çığır açan "One World: Together At Home" yayınında da destek verdi. Bu etkinlikte koronavirüs salgınının ilk aşamalarında sağlık uzmanlarının çalışmalarını takdir etmek ve bu çalışmalara ilişkin farkındalık yaratmak için dünyanın önde gelen müzisyenlerinin canlı performansları yer aldı.

"Vodafone ile Global Citizen'ın gerçekleştirdiği ortak çalışmalardan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Başta Afrika'daki olmak üzere son olarak bu yıl televizyonda yayınlanan iki müzik etkinliğinde Vodafone ile Global Citizen'ın gerçekleştirdiği ortak çalışmalardan gurur duyuyoruz. Ortak ilgi alanlarımızı yansıtan desteğimiz, Vodafone'un toplumsal rolü ile dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum oluşturarak 1 milyar yaşamı iyileştirme taahhüdüne doğrudan hitap eden faaliyetleri içeriyor. Geçtiğimiz 12 ay; dijital bağlantının öneminin altını çizerken insanların çalışmasını sürdürmek ve şirketlerin işler durumda kalmasını sağlamak, acil durum hizmetlerinin sunulabilmesini desteklemek, eğitime erişim sunmak ve insanların aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmasını sağlamak konularında Vodafone'un kritik rolünü de vurguladı. Vizyonumuz, dijitalin gücünü kullanarak en savunmasız kesimleri etkileyen derin uçurumları kapatabilen daha kapsayıcı bir toplum yaratmaktır. Bu vizyonu Global Citizen ile paylaşmaktan heyecan duyuyoruz ve dünyanın her yerinden vatandaşı bu yolculuğa katılması için güçlendirmeyi hedefliyoruz."