Son Dakika Haberleri: Türkiye Güçlendikçe Kardeş Ülkeleri de Güçlenecek"

Türkiye Güçlendikçe Kardeş Ülkeleri de Güçlenecek"

1 saat önce

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Yerel ve Bölgesel Politikalar iş birliği içinde Musul konusunu ele alan bir sempozyum düzenledi.

Türkiye Güçlendikçe Kardeş Ülkeleri de Güçlenecek
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), Yerel ve Bölgesel Politikalar iş birliği içinde Musul konusunu ele alan bir sempozyum düzenledi. Sempozyum öncesi konuşan Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Türkiye güçlendikçe bütün kardeş ülkeleri de güçlenecek" dedi.

Üniversitenin Halkalı'da bulunan merkez kampüsünde gerçekleşen sempozyumda bir araya gelen alanlarında uzman bilim adamları bölgenin zorlukları ve geleceğini masaya yatırdı. Programın açılış konuşmasını İstanbul Sabahattin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut yaptı. Konferansta Gazeteci-Yazar Tarık Çelenk, Eski Musul Valisi Atheel al-Nujaify, California Üniversitesi'nden Richard Falk gibi isimler de yer aldı.

"MUSUL İSLAM MEDENİYETİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Osmanlı Devleti'nin dünyadaki etkisinin azalmasından sonra başta Balkanlar olmak üzere Ortadoğu, Kuzey Afrika coğrafyasında insani sorunların yaşanmaya başladığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Deyim yerindeyse Osmanlı'nın el çektirildiği topraklarda aşağı yukarı yüz yıldır kan ve gözyaşı dinmedi. Bu topraklar (Musul) biliyorsunuz ilk medeniyet merkezi ve bereketli hilal havzası, aslında insanlık tarihinin yazıldığı yer. Özellikle İslam medeniyeti açısından son derece önemli. Burası 20. yy sonrası bütün medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya oldu. Dileriz zor günler kısa sürede biter. Ama Türkiye güçlendikçe bütün bu kardeş ülkeleri de güçlenecek. Türkiye'nin insani yardımları, oradan gelen mültecilere ülkesinde kapılarını açması, üniversitelerdeki öğrenci yoğunluğu bunun kanıtı" diye konuştu.

Türkiye'nin Musul ile ilişkilerinin doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Gazeteci-Yazar Tarık Çelenk ise "Türkiye'nin bölgeyle olan ilişkisi, uluslararası hukuk açısından devam eden statüsü, bölge halklarıyla anadolu halkları arasında ayrılmaz bağ, bölgenin ekonomik refahına ve Irak Merkezi Hükümetine vereceği desteğin niteliğiyle ilgilidir. Irak bir devlet olmaya çalışıyor. Musul Irak'ın istikrarlı bir devlet olmasına katkıda bulunacaktır. Burada radikalizm önemli bir konudur. Radikalizm nasıl dengelenebilir. İkinci mesele de bölgenin ekonomik refahı ve yeniden bir hukukun inşasının sağlanması da önemli bir konudur. Türkiye'nin Musul Konsolosluğunu açması da önem arz eder" ifadelerini kullandı.

Tüm gün devam eden konferansta, konuşmacılar bölgenin tarihi, kültürel, sosyolojik, dini, politik ve yasal açıdan yeniden incelenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Musul'da yaşanan zorluklara çözümler sunmaya çalışıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:10 Kaynak: DHA

İstanbul, Musul, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak

Uzmanlar Uyardı: Altının Gram Fiyatı Alım Fırsatı Sunuyor, 250 Lirayı Görebilir Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Güçlendikçe Kardeş Ülkeleri de Güçlenecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]