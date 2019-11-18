Son Dakika Haberleri: Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği'nden tanışma toplantısı
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Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği'nden tanışma toplantısı

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından tanışma toplantısı düzenlendi.

Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği'nden tanışma toplantısı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından tanışma toplantısı düzenlendi.


Dernek Başkanı Necati Yılmaz, Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ile Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katılacağı 44 şube 32 temsilcilikle bir toplantıyı Samsun'da düzenleyeceklerini açıkladı. Program akışı hakkında bilgi veren Yılmaz, bu buluşma programı çerçevesinde Samsunum 1 Gemisi, Bandırma Vapuru Müzesi, 19 Mayıs Panorama Müzesi gibi kültürel yerleri gezeceklerini ve şehitlik ziyaretleri yapacaklarını açıkladı. Necati Yılmaz, "Gelen konuklarımıza Samsun'un kültürel ve tarihi dokusunu göstereceğiz. Bu konuda bize tüm imkanlarını sunarak esirgemeyen Vali Osman Kaymak'a ve Samsunlu bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah programımızın verimli olacağına inanıyorum. Samsun'un kültürel, tarihi ve gelişimi açısından misafirlerimize geziler yapacağız. Türkiye genelinden gelen şube başkanları, gazi ve şehit yakınları olacak. Onlar da Samsun'u gördüklerinden memnun olup gittikleri zaman şehirlerinde böyle bir şehrin güzelliğini tarihini anlatacaklar" dedi.


Toplantıda dernek başkan yardımcısı Gazi Ferhat Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Hakkari şehidi Selman Özay'ın babası Rahim Özay da hazır bulundu. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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