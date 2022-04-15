Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak, merkez ve taşra teşkilatında 23 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 büro personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ve 1 gemi adamı olmak üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adayların başvurularını, "www.hssgm.gov.tr" internet adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle 15 gün içinde, şahsen, posta ve kargo gibi kanallarla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Yazı İşleri ve Arşiv Yönetim Birimine yapması gerekiyor.