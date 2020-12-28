Türkiye ile Belarus arasında 1,5 milyar dolarlık ticaretin önünü açacak anlaşmanın müzakereleri başladı - Son Dakika

Türkiye ile Belarus arasında 1,5 milyar dolarlık ticaretin önünü açacak anlaşmanın müzakereleri başladı

28.12.2020 14:49
Türkiye ile Belarus arasında 1,5 milyar dolarlık ticaretin önünü açacak anlaşmanın müzakereleri başladı, System.String[]

Türkiye ile Belarus arasındaki ticaretin 1,5 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik atılan adımlar kapsamında bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi.

Türkiye ile Belarus arasındaki ticaretin 1,5 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik atılan adımlar kapsamında bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Belarus arasında "Müzakere Çerçeve Belgesi" 10 Haziran 2020'de Minsk'te imzalanarak, müzakerelerin hukuki temeli oluşturulmuştu.

İki ülkeden ilgili bakanlıkların yoğun çalışmaları doğrultusunda, kapsamlı bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi.

İlk tur müzakereler, e-ticaret, taşımacılık, mali hizmetler, telekomünikasyon, posta-kurye hizmetleri gibi 11 farklı alanda, her iki ülkeden 50'den fazla temsilcinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Müzakerelerin, iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya Federasyonu başta olmak üzere, Avrasya Ekonomik Birliği pazarına erişimi bakımından da önemli olduğu değerlendiriliyor.

Müzakereler 2021'de devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 1,5 milyar dolara yükseltmek olarak belirlemişlerdi.

Belarus ile yapılmak üzere müzakerelerine başlanan hizmet ticareti anlaşmasının, kapsamı ve muhteviyatı itibarıyla mal ticareti de dahil, ikili ekonomik ilişkilere olumlu etkide bulunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun belirledikleri 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin Belarus'a 2019 yılında toplam ihracatı 543 milyon 111 bin dolar, bu yılın ocak-ekim döneminde de 467 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise 2019 yılı toplamında 127 milyon 606 bin dolar, bu yılın 10 ayında da 165 milyon 74 bin dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın en kısa sürede tamamlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı nezdinde 2021 yılında çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.

Müzakere, Ticaret, Belarus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Belarus arasında 1,5 milyar dolarlık ticaretin önünü açacak anlaşmanın müzakereleri başladı - Son Dakika


Son Dakika

Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı         
14:37
Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi         
14:34
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı         
12:53
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ile Belarus arasında 1,5 milyar dolarlık ticaretin önünü açacak anlaşmanın müzakereleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei