Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor - Son Dakika
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Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor

17.05.2022 11:21
Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor

Türkiye ile Cezayir, 2006 yılında imzalanan dostluk anlaşmasıyla daha da yakınlaşırken, 2019 yılında Abdulmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.

Türkiye ile Cezayir, 2006 yılında imzalanan dostluk anlaşmasıyla daha da yakınlaşırken, 2019 yılında Abdulmecid Tebbun'un Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında 15 Mayıs'ta Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tebbun'un İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte başkanlık etmesi planlanıyor.

Türkiye'deki Cezayir toplumunun temsilcileriyle görüşen Tebbun, burada yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle son iki yılda dikkate değer bir gelişme gösterdiğini ifade etti.

Tebbun, Türkiye ve Cezayir ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve tarihi açıdan önemine dikkati çekerek, ilişkileri en üst düzeye çıkarmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Dostluk ve iş birliği anlaşması

Türkiye ile Cezayir, 23 Mayıs 2006'da dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladı. Farklı alanlarda yapılan bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ile imzaladığı anlaşmada siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda diyaloğun yanı sıra iki tarafın özellikle ekonomi alanındaki iş birliğini de güçlendirme taahhüdü yer aldı.

Orta ve küçük ölçekli işletmeler düzeyinde canlanmayı hedefleyen anlaşmayla, iki ülke arasında her yıl üst düzey bir toplantının yapılması da kararlaştırıldı.

Ekonomik iş birliği

Cezayir ile Türkiye arasında son 16 yılda ekonomik alanda büyük atılımlar gerçekleşirken, Cezayir'deki en büyük yabancı yatırıma sahip ülke Türkiye oldu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği verilerine göre, 2000'li yılların başında sayıları 7'yi geçmeyen Cezayir'deki Türk firmalarının sayısı 1300'ün üzerine çıkarak 30 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlandı.

Türkiye'nin demir çelik alanındaki firmalarından Tosyalı Holding, Cezayir'in batı sahilinde yer alan Vahran vilayetinde özel sektör ortaklığında ilk şirketini kurdu. Tosyalı Cezayir şirketi, 2021 yılında 700 milyon dolardan fazla ihracatın ardından 2022 yılında bir milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

Cezayir'in Relizane vilayetindeki endüstri bölgesinde Türkiye-Cezayir ortaklığında kurulan TAYAL SPA ise Afrika kıtasının en büyük tekstil fabrikası olarak faaliyet gösteriyor.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach da 2018 yılında Türkiye'ye yıllık 5 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı için anlaşmalar yaptı. Ayrıca, Türkiye menşeli Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığıyla Adana'da petrokimya fabrikası inşa ediliyor.

Libya ve Filistin konularında diplomatik koordinasyon

Filistin meselesindeki fikir birliğinin yanı sıra Libya'daki sorunlara siyasi çözüm bulma çabalarında Cezayir ve Türkiye tam bir koordinasyon halinde.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2020'de Cezayir'e ziyareti sırasında bu durumu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da teyit etti.

Tebbun, komşu ülkede barışın sağlanması için Libya konulu Berlin Toplantısı'nın sonuçlarına bağlı kalma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam bir anlaşma içerisinde olduklarını vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ağustos ayında ülkeyi ziyaret eden Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin Filistin meselesindeki görüşlerinin uyum içerisinde olduğunu dile getirdi.

Lamamra, iki ülkenin de tek arzusunun, bir an önce başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşıyla Libya, Tunus ve Sahel Bölgesi gibi uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı, "Memnuniyetle söylemek isterim ki bu konularda Cezayir ile Türkiye'nin görüşleri örtüşüyor." dedi.

Türkiye'nin, bölgenin barış ve istikrarı için Cezayir'in oynadığı rolü çok önemli ve faydalı bulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm bahsettiğimiz bu konularda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ile Cezayir 16 yıllık stratejik ortaklığı derinleştiriyor - Son Dakika


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