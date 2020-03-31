Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama (2) - Son Dakika

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Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama (2)
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarından geçen ve İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ileten boru hattında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgilere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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