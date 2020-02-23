Türkiye-İran sınırındaki deprem - Son Dakika
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Türkiye-İran sınırındaki deprem

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye- İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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