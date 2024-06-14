Aydın\'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü\'ne düştü

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Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale eden bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü. Uçaktaki 3 kişilik mürettebat, ekipler tarafından kurtarıldı.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖLE DÜŞTÜ

Yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Bafa Gölü'ne düştü. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle uçaktaki 3 mürettebat kısa sürede kurtarıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA: ÜÇ MÜRETTEBATIMIZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.