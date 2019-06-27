Türkiye - İtalya: 54-57

SALON: Cair Sports Center
HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Radomir Vojinovic, Ivor Matejek
TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Ayşe Cora
, Olcay Çakır
13, Cansu Köksal
11, Bahar Çağlar
4, Işıl Alben
3, Tuğçe Canıtez
3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 10
İTALYA: Caterina Dotto, Romeo 5, Sottana 16, Zandalasini 13, Francesca Dotto 6, Crippa 7, Cubaj 3, Cinili 3, Andre 2, Penna 2
1'İNCİ PERİYOT: 17-10
İLK YARI: 25-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-36
Sırbistan ve Letonya
'nın ev sahipliğinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen FIBA Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye
, İtalya
ile karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Sports Center'da oynanan mücadeleyi Türkiye, 57-54'lük sonuçla kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Türkiye adına maçın en skorer ismi, 13 sayıyla Olcay Çakır olurken, İtalya'da ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe
forması giyen Giorgia Sottana 16, Cecilia Zandalasini ise 13 sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular.
Türkiye, C grubundaki 2'inci maçında yarın Slovenya
ile mücadele edecek. İtalya ise Macaristan
ile karşı karşıya gelecek.
- İstanbul