Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım tırını, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gönderdi.

İzmir'deki depremden etkilenenlere yardımcı olmak için "Doğudan Batıya uzanan kardeşlik eli" sloganıyla çalışma başlatan Edremit Belediyesi, çeşitli giysi ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri hazırladı.

Yardımların yüklendiği tır, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın da katıldığı programla İzmir'e uğurlandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İzmir'deki depremden dolayı ülke olarak derinden sarsıldıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren İzmirli kardeşlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Say, bu amaçla hazırladıkları paketleri depremzedelere gönderdiklerini, bundan sonra da ellerinden gelen desteği sunacaklarını aktardı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Say, depremin acısını derinden hisseden Vanlılar olarak İzmirlilerin yanında tüm varlıklarıyla yer alacaklarını vurguladı.