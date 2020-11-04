Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Çubuk ilçesinde Türk Kızılayı Çubuk Şubesi ve Çubuk Terör Mağdurları Derneği iş birliğiyle İzmir'de yaşanan depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyada nakdi yardımın yanında battaniye, ısıtıcı, halı ve kilim başa olmak üzere acil ihtiyaç malzemesi toplandığını söyledi.

Toplanan yardımların en kısa sürede İzmir'e götürüleceği belirten Koç, "Esnaflarımız, vatandaşlarımız zor durumda olmalarına rağmen yine de ellerinden geldikleri kadar yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun. Paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilen tüm ilçe halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Başlattığımız kampanyayla inşallah İzmir'deki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sararız." diye konuştu.

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da geçen günlerde Azerbaycan için yardım kampanyası başlattıklarını belirterek "Bugün de İzmir'deki kardeşlerimiz için kampanya başlattık." dedi.

Kampanyaya bağışta bulunan Ramazan Yavuz da İzmir'i yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi.