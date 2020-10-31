Türkiye İzmir için tek yürek oldu, Diyarbakır'dan ekipler deprem bölgesine sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri ile ekipman gönderildiğini söyledi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye birçok ilden destek gönderilirken, bir destekte Diyarbakır'dan geldi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medyadan, "İçerisinde sismik dinleme ve enkaz görüntüleme cihazlarının olduğu, 1 adet çok maksatlı arama kurtarma aracımız, 1 destek hizmet aracımız ve 10 arama kurtarma timimiz, kurtarma çalışmalarına destek olmak için 1 seyyar mutfak ve 10 ton gıda yardımı bulunan tır, 2 panelvan, 1 pikap ve 10 uzman personelimizi bu sabah 05.00'da İzmir'e uğurladık. Seyyar mutfak öğünde bin 500 kişiye yemek hizmeti verecek. Geçmiş olsun İzmir" paylaşımında bulundu. - DİYARBAKIR