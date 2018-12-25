Son Dakika Haberleri: Türkiye Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

1 saat önce

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Kabil'de dün düzenlenen saldırı, önce kamu binası önünde intihar saldırısı, sonrasında da silahlı kişilerin binayı kuşatması şeklinde gerçekleşmişti. Saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel
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