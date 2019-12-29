Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Galatasaray karşılaştı. Müsabakayı Galatasaray 21 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Turgut Işık xx, Seyhan Topaloğlu xx, Sedef Yarıcı xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (22), Kübra Siyahdemir xx (10), Luca Ivankovic xxx (12), Ayşegül Günay xx (7), Beril Albayrak xx (4), Ann Wauters x (4), Gülse Uğur x, Klaudia Perisa x (2)


Galatasaray: Işıl Alben xxx (9), Bria Hartley xxx (23), Tilbe Şenyürek xx (7), Sinem Ataş x (5), Victoria Macaulay xxx (21), Meltem Yıldızhan xx (7), Dragana Stankovic x (3), Şerife Alperi Onar x (2), İnci Güçlü x, Sude Yılmaz x (3), Mısra Albayrak x (2), Funda Nakkaşoğlu x


Periyotlar: 1.Periyot: 19-21 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 16-22 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 10-14 (Galatasaray lehine) 4.Periyot: 16-25 (Galatasaray lehine)


Devre: 35-43 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ

Galatasaray, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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