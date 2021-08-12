Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, hükümetin zam teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifiyle ilgili olarak, "Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet sendikalara zam teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıyla sundu.

Toplantının ardından Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına teklifi değerlendiren Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, teklifi yeterli bulmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekleşen enflasyon yüzde 19. Dolayısıyla yüzde 19 enflasyon varken bir sonraki yıl için yüzde 11'lik ücret artışı teklifi sunmak çok doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmasa gerek. Bu teklifin mutlaka revize edilmesini ve beklentilerimizi karşılayacak bir artışla masaya gelinmesini istiyoruz. Teklif edilen rakam, bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Yakın zamanda yeni teklif gelir ve memuru, memur emeklisini memnun edecek bir toplu sözleşmeyi imzalamış oluruz."

Kahveci, 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde bir karara bağlanmasını kıymetli olduğunu ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmeli personelin kadro durumunun da karar bağlanacağı yönündeki açıklamalarının önemli olduğunu dile getirdi.