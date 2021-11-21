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Türkiye Kamu-Sen memurlar için 1000 lira ek zam istedi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen memurlar için 1000 lira ek zam istedi

21.11.2021 11:03
Türkiye Kamu-Sen memurlar için 1000 lira ek zam istedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4+4, bu yıl ise yüzde 3+3 zam yapıldığını anımsattı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun karar verdiği bu sözleşmeyle memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:

"Bu dönemde TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalıyor. Aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyüyor."

"Yatırım araçları karşısında memur maaşları eridi"

Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkilerini dar ve sabit gelirlilerin yaşadığını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine aylık 1000 lira ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edildi

Kahveci, 6. Dönem Toplu Sözleşmesindeki refah payı taleplerinde ısrarlı olduklarını belirterek, "Artan milli gelirin adil bir biçimde paylaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için mutlaka kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılmalı. Bunun için yapılması gereken her yıl oransal artışlardan bağımsız yüzde 3 refah payı verilmesidir." dedi.

Çalışma hayatında çözüm bekleyen en önemli başlıkları "Memur Paketi" adıyla kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu pakette yer verdiğimiz sorunlar çözüldüğünde çalışma hayatında ciddi rahatlama olacak. Konfederasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başta ek zam ve refah payı olmak üzere patenti bize ait olan 'Memur Paketi'mizin içinde yer alan bütün konuları görüşmek ve aktarmak üzere randevu talebinde bulunduk. Bu randevunun gerçekleşmesi halinde tüm bunları kendilerine kapsamlı bir dosya ile sunacağız."

Türkiye Kamu Sen, Enflasyon, Memur, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen memurlar için 1000 lira ek zam istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kamu-Sen memurlar için 1000 lira ek zam istedi - Son Dakika
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