Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

20 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 1 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias'ın şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk'un şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Cenk'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3

83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Yemişken xx, Bilal Gölen xx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Cenk Ahmet xx, Merthan xx, Osman xx, Yusuf xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 72 x), Scuk xx, Mahamadou Ba xx, Batuhan Artarslan xx (Mücahit dk. 46 xx), Rashad Muhammed x (Emrah dk. 33 xx), Hasan Ayaroğlu xx, Pote xx

Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet xx, Hosseini xx, da Costa xx, Messias xx, Serkan xx, Abdurrahim xxx, Doğan xx (Taha dk. 80 ?), Guilherme xxx (Safa dk. 50 xx), Abdulkadir xxx (Kerem dk. 69 x), Bilal xxx

Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)

(İHA)

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
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