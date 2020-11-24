Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7 - Son Dakika

Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7

24.11.2020 17:37
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'yı konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'yı konuk etti. 90 dakikada eşitlik bozulmayınca mücadele uzatma dakikalarına gitti. Uzatma bölümleri de 1-1'lik eşitlikle tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Giresunspor rakibine 8-7'lik üstünlük sağladı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan Dakikalar:

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan'ın vuruşunda top az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.

34. dakikada Giresunspor atağında sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada, Muhammet Himmet'in kafa vuruşu kaleci Ali Emre'de kaldı.

40. dakikada sol kanattan Erol Can'ın ortasında ceza sahası içinde Traore'nin vuruşunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

116. dakikada Giresunspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep topu ağlara gönderdi. 0-1

118. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Muhammet Himmet meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Abdülkadir Döner xx, Mustafa Onur Özgenç xx

Giresunspor: Onurcan xx, Traore xx, Tavares xx, Milinkovic xx (Alperen dk. 108 x), Erol Can xx, Sergen xx, Kerem xx, İshak xx (Fatih dk. 108 x), Muhammet Himmet xxx, Uzodimma xx (Hayrullah dk. 108 x),

Madinda x (Diarra dk. 66 x)

Yedekler: Göktan, Arda, Eren

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Niğde Anadolu FK: Ali Emre xx, Rıza xx (Şahan dk. 85 ?), Metehan xxx, Ali Mert xx, Atalay x (Onur Taha dk. 37 xx), Barışcan xxx, Mustafa Emirhan xx, Aykut xx, Yücel xx (Altar Han dk. 99 x) Berkay xx, Recep xxx

Yedekler: Enes, Orhan

Teknik Sorumlu: Zeki Çakır

Goller: Recep Yemişçi (dk. 116) (Niğde Anadolu FK) Muhammet Himmet Ertürk (dk. 118) (Giresunspor)

Penaltılar:

Atanlar: Recep Yemişçi, Metehan Yılmaz, Barışcan Işık Altunbaş, Aykut Çolakoğlu, Berkay Samancı, Ali Mert Aydın, Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Sergio Antonio, Mamadou Diarra, Muhammet Himmet

Ertürk, Kerem Kalafat, Abdou Razack Traore, Hayrullah Bilazer, Helder Tavares, Alperen Aydın (Giresunspor)

Sarı kartlar: Berkay Samancı, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK) - GİRESUN

Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7
Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7

Türkiye Kupası, Giresunspor, Himmet, Niğde, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası: Giresunspor: 8 Niğde Anadolu FK: 7 - Son Dakika Spor


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