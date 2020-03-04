Türkiye Kupası'nda finale ilk adımı hangi takım atacak? iddaa oynayanların %14'ü...

Bu bir ilandır



ANTALYASPOR - ALANYASPOR



Fenerbahçe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 5 dakikada 2-1'e getiren Antalyaspor, son anlarda 1 puana razı olmuştu.



Stoper Bahadır Öztürk sakat, orta sahadan Hakan Özmert cezalı. Sinan Gümüş maç saati netleşecek.



Alanyaspor ise 1-0 önde kapattığı Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayıp ligde üst üste 4. karşılaşmasından puansız ayrılmıştı.



Djalma Campos'un sakatlığı sürüyor. Juanfran uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başladı ama maç kadrosunda olması beklenmiyor.



TD Erol Bulut'un "Efecan, Bakasetas & Fernandes" üçlüsünün önünde Cisse ile maça başlaması şaşırtıcı olmaz.



İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçın sadece 1'ini Alanyaspor kazandı, hazırlık maçları da dahil edildiğinde ise son 6 maçta galibiyetleri yok!



Üyelerin %25'ten fazlası taraf bahsinden kaçınıp en az 3 gol bekleme tarafında yerini almış durumda...



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