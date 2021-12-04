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TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ - Son Dakika

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

04.12.2021 20:11

EDİRNE'de aralıklarla etkili olan ve metrekareye 33 kilo yağış nedeniyle Türkiye Motokros Şampiyonası'nın bugün yapılması planlanan sıralama turları yarına ertelendi.

EDİRNE'de aralıklarla etkili olan ve metrekareye 33 kilo yağış nedeniyle Türkiye Motokros Şampiyonası'nın bugün yapılması planlanan sıralama turları yarına ertelendi.

Edirne'de yer yer etkisini artıran sağanak yağış etkili oldu. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle kenttin bazı caddelerinde trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alarak vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri son 12 saatte zaman zaman şiddetini artırarak yağan yağmur nedeniyle metrekareye 33 kilo yağış düştüğünü belirtti.

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI SIRALAMA TURLARI ERTELENDİ

Edirne'de Musabeyli Korusu'nda, Türkiye Lıquı Moly Motorkros Şampiyonası'nın 5'inci ayak final yarışlarının bu sabah yapılması planlanan sıralama turları, toprak pistin yağmur nedeniyle ağırlaşması nedeniyle yarına ertelendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri, sahada inceleme yaparak bugün yapılması planlanan sıralama turlarını iptal etti. Yetkililer suyla dolu pistin bazı bölgelerinde iş makineleri ile düzenleme ve boşaltma çalışması başlattı.

TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ
TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ
TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ
TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ

Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARINA YAĞMUR ENGELİ - Son Dakika
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