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"Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil" - Son Dakika

"Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil"

23.09.2021 21:06

Muğla'da su tüketimi yüzde 8.7 arttı, il genelinde kuruyan kuyu sayısı 168 oldu -"Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil" Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumundaki Muğla'nın artık dördüncü sıraya düştüğü belirtildi.

Muğla'da su tüketimi yüzde 8.7 arttı, il genelinde kuruyan kuyu sayısı 168 oldu

-" Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil"

MUĞLA - Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumundaki Muğla'nın artık dördüncü sıraya düştüğü belirtildi. Yaşanan kuraklık nedeniyle 2017 yılında 34, 2020 yılında 46, 2021 yılında ise 88 olmak üzere toplam 168 kuyu ve 1 barajın tamamen kuruduğu belirtildi.

MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, yaşanan kuraklıklar ve her geçen azalan su kaynakları ile ilgili yaptığı açıklamada "İklim değişikliğinin en büyük etkisini yaşanan yağışlarla görüyoruz. Yağışlar artık bir anda oluyor ve yeraltı havzalarını doldurmuyor. Ani ve sağanak şeklinde yağan yağışlar ise sel ve taşkınlara neden oluyor. İlimizde 15, 20 gün süren yağışlar artık daha kısa süreli ve sağanak şeklinde olmaya başladı. Buna göre Meteoroloji ilçe müdürlüklerinden alınan bilgilere göre Fethiye'de 2020 yılında Mayıs ayında 14.7, Haziran 11.8, Temmuz'da 0,6, Ağustos'ta ise yağış olmadı. Aynı ilçede 2021 yılında ise Mayıs, Haziran, Ağustos ayında hiç yağış yaşanmaz iken Temmuz ayında ise metrekareye 0,1 kilogram yağış düştü. Bodrum ilçesinin 2020 yılı Temmuz ayında metrekareye 0,1, Ağustos ayında 11,2 kilogram yağış düştü. Ancak 2021 yılında ise Temmuz ve Ağustos aylarında hiç yağış olmadı.

Türkiye'de Rize'den sonra en fazla yağış alan ikinci il konumundaki Muğla, son 30 yılda yağış miktarı yaşanan azalmalar nedeniyle Rize, Giresun ve Zonguldak'tan daha az yağış aldı. Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil" diyerek kuraklığın ve su kıtlığının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

"5 yılda 168 içme suyu kuyusu kurudu"

Yapılan açıklamada son 5 yıl içerisindeki içme suyu kuyularının yüzde 50 oranında azalışın söz konusu olduğunu belirten Ali Tekkaya, açıklamada şu görüşlere yer verdi. "Vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmemesi için 665 içme suyu kuyumuz aktif olarak kullanılıyor. Ancak bu 665 içme suyu kuyumuzun bazılarında yüzde 50 oranında azalma var. Yeraltı su kaynaklarımızda ise 2017 yılında 12.000 m3/gün su temin edilen 34 adet derin kuyu tamamen su kesti veya farklı nedenlerle kullanılamaz hale geldi. 46 derin kuyu 2020 yılında, 88 kuyu da 2021 yılında kurudu. 2017 yılından bu yana 150 bin kişinin içme suyunu karşılayacak kaynaklar şu an kullanılamaz duruma geldi" diyerek suyun tasarruflu tüketiminin bu dönemde daha da büyük önem arz ettiğini söyledi.

"Muğla'da su kullanımı yüzde 8,77 arttı"

Yangın felaketlerinde en önemli savunma aracının su olduğunu hatırlatan MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, suyun herkes tarafından adil ve israf edilmeksizin kullanımının çok önemli olduğu vurguladı. Muğla'da ilçe ilçe su tüketimlerini açıklayan Tekkaya, "İlimizde Temmuz ayı verilerine göre net tüketilen içme-kullanma ve endüstri suyu yüzde 8,77 arttı. Su kullanımının ilçeler olarak bakıldığında Ula yüzde 29,83, Marmaris yüzde 18,42, Datça yüzde 18,21, ve Bodrum yüzde 16,11 ile en fazla su tüketiminin olduğu ilçelerimiz. Su kullanımı düşen ilçeler ise sırasıyla Kavaklıdere, Köyceğiz ve Ortaca'dır. İlimizde kuraklık sonrası yüzde 8,77 oranında su tüketimindeki artış düşündürücü boyuttadır. Bu nedenlerle kaynaklardaki azalmalar, küresel iklim değişikliğinin etkileri göz önüne alınarak tüm kullanıcıların su tasarrufuna yönelmeleri, su şebekelerinden kesinlikle tarımsal sulama yapmamaları, tarımsal sulama yapmak için modern, tasarruflu sistemler kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil
Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil
Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil
Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil

Underground, Türkiye, Mayıs, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Türkiye'nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil" - Son Dakika
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