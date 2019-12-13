Türkiye'nin 20 çeşit balı bu fuarda - Son Dakika

Başkent'te bu yıl ilki düzenlenen Ankara Bal Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen 20 çeşit balın ve onlarca bal ürününün tüketiciyle buluşturulacağı fuarda bilimsel konferanslarla vatandaşlar bilgilendirilirken, renkli etkinlikler de gerçekleşecek.

Altınpark Fuar Merkezi'nde ilki düzenlenen Ankara Bal Fuarı başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen endemik ballar, polenler, arı sütü ve bal içerikli kozmetik ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Fuarı ziyaret eden ziyaretçiler analizi yapılan 20 çeşit balı tatma imkanı bulurken, bal ve arıcılık hakkında merak ettiklerini gerçekleşecek konferansta öğrenme fırsatı yakalayacak.

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Türkiye kongrelerde en anlamlı kongreleri yapan bir ülke. Arıcılıkta dünya lideriyiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz Türkiye Arıcılar Birliği olarak; Türkiye'de arıcılık anlamında tek fuar yapılsın, sektörü burada buluşturalım. Sektör gümbür gümbür kendisini anlatsın istiyoruz. Tüketicilerimizi doğru balla buluşturalım istiyoruz. Parça parça ballar olmasın istiyoruz. Bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Başkentimizde bal ve arı ürünlerinin yer aldığı bir fuar açıldı" dedi.

"DÜNYADA ARILARI KAYIT ALTINA ALAN İLK VE TEK ÜLKEYİZ"

Balların kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Şahin, "Türkiye balları, ülkemizin balları diyoruz. Ülkemizin ballarını artık tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Sanayide bal üretilmez. Üreticilerimizi tüketici ile buluşturma adresleri tabii ki fuarlar olacak. Tüketicilerimizin bal algısını değiştirmek, bal algısına katkı sağlamak istiyoruz. Yarın iki bilim insanımız bal konusunda bal ve arı konusunda tüketicilere yönelik bilgilendirme paneli gerçekleştirecekler. Balseverleri bu fuara davet ediyorum. Güvenli balın ulaşımı kolaylaşacak. Arılarımız dünyada kayıt altında. Dünyada arıları kayıt altına alan ilk ve tek ülkeyiz. Ballarımızı da kayıt altına alalım. Balcılarımıza ve üreticilerimize haksızlık etmeyelim. Bal dağ başında üretilir, kırda üretilir. Bakanlığımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen balları kayıt altına alalım. Kim ne tükettiğini iyi bilelim" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en çok endemik türe sahip ülke olduğunun altını çizen Şahin, "Başka bir yerde arayış içinde olmamızın hiç anlamı yok. Türkiye arıcılıkta önemli bir yol katetti. Profesyonel arıcılarımızın balları ürettiği kaplar dünya standartlarında . Ankaralıların gözü aydın bu hafta sonunda güvenli balla buluşacaklar" dedi.

"HAKİKİ BALI ŞİŞEYE KOYUNCA DONAR, ŞEKER GİBİ BEYAZ OLUR"

Çocukluğundan bu yana arıcılıkla ilgilendiğini belirten Selahattin Hamurcu, " Gümüşhane'nin balı meşhurdur. Orada tarım arazisi yoktur. Hep otlak, 72 tür çiçeğin hepsi vardır. Bu balımızı biz özellikle hastalara veriyoruz. İlaç olarak hiçbir şey kullanmayız. Hakiki balı şişeye koyunca donar, şeker gibi beyaz olur. Alüminyum kaba koyunca ateş üzerinde çat çat patlayıp ses çıkarıyorsa o bal sahtedir. Eğer eriyip bal gibi kalıyorsa hakiki baldır" diye konuştu.

Arı ürünlerini kişisel bakım ürünlerinde kullandıklarını ifade eden firma yetkilisi Özge Akgül, "Doğal hammaddeler uygulayarak elde ettiğimiz kremlerimiz var standımızda. Arı sütü kolojen yapısı özelliği nedeniyle kırışıklıklara iyi geliyor. Propolis ve balı da kullandık. Temel petekten yapılan yenilebilir özellikli mum hazırladık. Parafin içermiyor. Küçük boyutlu, 3 saat kesintisiz yanıyor" dedi.

Önder Kocaman ise şifalı ürünler ürettiklerini belirterek, "Kestane balı üretiyoruz, yayla çiçek ve deli bal üretiyoruz. Bunların yanısıra propolis ve arı sütümüz var. İstanbul'da ödül aldık balımızla. Bal alacak tüketicilere güvenecekleri markalardan almalarını öneririm. Analizleri oluyor. Bunun Tarım ve Orman Bakanlığının çok kapsamlı denetlemeleri var. Güven ve hijyen olmazsa olmaz. Kavanozların yıkanmasından dolum işine kadar bal konusunda hassasiyet gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Bal Günleri sabah saat 10.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar gezilebilirken, bal meraklıları bal, balmumu, propolis, polen, arı sütü, arı zehri, ana arı, arıcılık malzemeleri, baldan üretilen pastalar, içecekler, kozmetik, temizlik ve sağlık ürünleri, hediyelik ve organik ürünlere ulaşabilecekler.

(İHA)