TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ

23.05.2022 12:31

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Dil Öğretiminde Yeni Ufuklar' konferansı, bu yıl da düzenlendi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Dil Öğretiminde Yeni Ufuklar' konferansı, bu yıl da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen programla yabancı dil öğretimindeki yeni modeller, yeni teknolojiler ve öğrenimi ileri taşıyabilecek yeni öğretim pedagojileri öğretmenlerle paylaşıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te 21 Mayıs'ta gerçekleşen 'Dil öğretiminde Yeni Ufuklar' konferansına 500'ün üzerinde fiziki katılım gerçekleşirken, Türkiye'nin her yerinden online katılım da yapılabildi. İstanbul içi yabancı dil öğretmenlerinin fiziksel olarak, şehir dışındaki öğretmenlerin ise online olarak katılım sağladığı konferansa ayrıca Pearson'dan Grant Kempton; eğitimci, yazar Tony Gurr ve de Monfort University'den Sophia Mavridi keynote speaker olarak katılım gösterdi.

Çift dilli eğitim, halfday ve together gibi eğitim modelleriyle öğrencilerine; okul öncesi, ortaokul ve lise gibi tüm düzeylerde yabancı dili ana dil gibi edindirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 'Yabancı dil eğitiminde Türkiye'ye öncülük ediyoruz. Türkiye'de başarılı bir ekibimiz var. Bu yıl da dijital teknolojilerle bu sürecin zenginleşmesi, çoklu öğretim modelleri ile öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini daha da ileriye taşıma planlarımız var. Bugün de bunları konuşmak için buradayız' açıklamasını yaptı.

'ALTYAPI OLUŞTURUP UYGULAYACAĞIZ'

Metaschool çalışmalarına 1,5 yıl önce başladıklarını ifade eden Özlem Dağ, yeni çağın gerektirdiği teknolojileri eğitimle bütünleştirdiklerini söyledi. Dağ, 'Önümüzdeki yıldan itibaren metaverse evreninde yapacağımız çalışmaları dil öğretimine de taşıyacağız. Bugün burada heyecanlı şekilde yeni eğitim süreçlerini konuşacağız. Bunlar dünyada çok yeni süreçler olduğu için de bu çalışmayı başlatmaktan, alt yapı ve uygulamaya başlamaktan gurur duyuyoruz.' şeklinde konuştu.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ'

Özlem Dağ son olarak şunları söyledi:

'13 binin üzerinde öğretmen ve Türkiye'nin her noktasındaki kampüsümüzle bu süreçleri öğrenci, veli ve öğretmenlerle ortak olup yürütmeye çalışıyoruz. Bu da çok kıymetli. Ama daha kıymetli olan bir şey var: Eğitim sadece bir kurumun, sadece bir topluluğun hatta bir ülkenin başarıyla yürüteceği ve geleceğe liderler yetiştireceği bir çalışma değil. Hep birlikte bu işe emek vermeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Türkiye'nin eğitim ekosistemine yeni modeller kazandırmaya ve bu çalışmaları da tüm Türkiye'de öğretmenlere destekleyecek şekilde yürütmeye açıyoruz.'

'MESLEKİ GELİŞİM ÇOK ÖNEMLİ'

Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Direktörü Matthew Benton ise 'Pandemide yüz yüze ders yapamadığımızda çok zorlanmıştık. Ama aynı zamanda teknolojinin de ne kadar hızla geliştiğini öğrendik. Bu yüzden konferansta öğretmenlerimize teknolojinin derslerde ve eğitimde nasıl etkilerde bulunduğunu ve bulunacağını konuşacağız. Kolej olarak gerçekleştirdiğimiz projeler ile öğrencilerimizin dilleri uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Mesleki gelişim ise bizim için çok önemlidir. Bu açıdan konferansın yararlı olacağını düşünüyorum. Burada önemli konuları tartışıp fikir de sunabileceğiz' dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRETMENLERE 'DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ UFUKLAR' KONFERANSI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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