Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük 3x3 Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa
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Türkiye'nin en büyük 3x3 Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa

1 saat önce

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda üçüncü eleme turnuvası Bursa'da yapılacak.

Türkiye'nin en büyük 3x3 Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa, System.String[]
Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda üçüncü eleme turnuvası Bursa'da yapılacak. Beş eleme turnuvasından üçüncüsü olan meydan okuma, 5-7 Temmuz tarihlerinde PodyumPark'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonunun 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacağı turnuvada kazanan takım, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda üçüncü eleme turnuvası 5-7 Temmuz'da Bursa PodyumPark'ta gerçekleştirilecek. İstanbul'da başlayan ve 3x3 Milli Takımımız Red Light'ın kazandığı eleme sonrasındaki meydan okumada İzmir'in birincisi Ne Alakası Var isimli takım oldu. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda elemeler Bursa'nın ardından Çanakkale ve Kuşadası'na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye Finali'ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz'da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabilecek.

3x3 hakkında bilinmeyenler

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3'te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
basketbol, Red Bull, Türkiye, Bursa, Spor
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