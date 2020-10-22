Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması

22.10.2020 09:54
Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması, System.String[]

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 tedavisinde en etkili olduğunu açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilacı Türkiye'nin, salgının başından bu yana kullandığını söyledi.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 tedavisinde en etkili olduğunu açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilacı Türkiye'nin, salgının başından bu yana kullandığını söyledi. Doç. Dr. Vural, "Belki de sağ kalım açısından Türkiye'nin en büyük başarısı, bu ilacı önceden protokole sokması oldu" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece 'Deksametazon' isimli ilacın, durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu, 'Remdesivir', 'Hidroksiklorokin' ve AIDS tedavisinde kullanılan 'Lopinavir/ritonavir' bileşiminin, Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

'BAKANLIĞIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR VAR'Doç. Dr. Vural, DSÖ tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi. Doç. Dr. Vural, hidroksiklorokin ile ilgili etkili olmadığı yönünde çok yayın çıktığını, genellikle olumlu verilerin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Vural, "Ama ilk başlarda mart-nisan ayındaki verilerin hidroksiklorokinin faydalı olduğu yönündeydi. Remdesivir ile ilgili Amerika'da çıkan ilk yayınlarda hastaneye yatış sürecini azalttığı, son yayınlarda da ölüm üzerinde etkili olabileceği şeklinde veriler vardı. DSÖ'nün çalışması onun da çok bir etkisinin olmadığını gösterdi. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. O çalışmaların da sonuçlarını beklemek lazım. Türkiye verilerinde ne göreceğiz, beklemek lazım" dedi.'VERİLERİN YAYIMLANMASINI BEKLEMEK LAZIM'Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre mutlaka protokolde bir güncelleme yapılacağını belirten Doç. Dr. Vural, "Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulu da bunu dikkate alacaktır. Takip ediyordur; ama kendi hasta verileri de ellerinde, biraz Türkiye verilerine göre de hareket ediyor olabilirler. O verilerin yayımlanmasını beklemek lazım. Sonuçlara göre bakıp değerlendirmek lazım. Muhtemelen bu pandemi bittiğinde asıl tedavi şemalarını çıkarmış olacağız, bu da işin doğalı" ifadesini kullandı.TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Doç. Dr. Vural, DSÖ Genel Direktörü'nün en etkili diye açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilaca ilişkin, "Deksametazon, yatan hastalarda etkili oluyor. Enfeksiyon sonucu oluşan veya sitokin fırtınası da diyebiliyoruz, akciğerlerde, farklı organlarda hasarı bastıran bir ilaç. Çok eski bir ilaçtır, on yıllardır kullanılan bir ilaçtır. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de pandeminin başından beri bu tür hastalarda kullanılan bir ilaç. Rutin protokollerde olan bir ilaç. Belki de Türkiye'nin en büyük başarısı sağ kalım açısından, bu ilacı önceden protokole sokması oldu. Pandeminin ilk aylarından beri kullanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması
Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması
Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması

Dünya Sağlık Örgütü, Öğretim Üyesi, İsmail Mert, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması - Son Dakika

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