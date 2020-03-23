Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destekSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına saat 21.00'de alkış uygulamasına, Antalyalılar da yoğun destek veriyor.

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla başlatılan sağlık çalışanlarına saat 21.00'de alkış uygulamasına, Antalyalılar da yoğun destek veriyor. Lunapark'ta bulunan, Türkiye'nin 90 metre yüksekliğindeki en büyük dönme dolabının üzerine led ışıklarla yazılan 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor.

Koronovirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteği, yurt genelinde olduğu gibi Antalyalılar da sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla halk, evlerin pencere ve balkonlarından sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlıyor. Aynı zamanda Antalya'nın simgesi haline gelen, 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'dakinden sonra ikinci büyük dönme dolabı da alkış kampanyası süresince ilgi odağı oldu. Lunaparktaki dönme dolabın üzerine led ışıklarla her akşam farklı mesaj yazılıyor. 'Evde kal Antalya', 'Evde kal Türkiye' ve 'Sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz' mesajları şehrin dört bir yanından görülüyor. Dönme dolabın üzerindeki ledli ışık sistemiyle yansıtılan mesajlar, sosyal medya üzerinden de hızla yayılıyor. Turistik kentte yaşayan fotoğraf ve video tutkunları da bu anları, şehir silüeti eşliğinde drone ile görüntüleyerek, sosyal medya üzerinden yayınlıyor. Görüntüleri izleyenler, beğenilerini mesajlarla duyuruyor.

'ÇOK İYİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Alkış kampanyasına 'Antalya'nın Kalbi' olarak bilinen dönme dolap ile destek vermeye çalıştıklarını belirten Aktur Lurapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, "Şu an Türkiye'nin her yerinde sağlıkçılar bizler için gece gündüz uğraşıyor. Biz de onlara destek vermek için 90 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en yüksek dönme dolabında mesajlar yayınlamaya başladık. Bu yazılardan sonra çok iyi dönüşler aldık. Antalyalılara bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Dönme dolap üzerindeki mesajları şehir ışıklarıyla drone ile havadan görüntüleyen video sanatçısı Murat Aykut ise görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Aykut, "Kampanyaya kendi çapımda destek olmak istedim. Ben de polis çocuğuyum. Sağlık çalışanlarının ailelerinin kaygılarını anlayabiliyorum. Bu virüsün bize en çok hatırlattığı şey birlik ve beraberlik duygusu. Ben de kendi mesleğim açısından belki bir motivasyon olur düşüncesiyle bu videoyu hazırladım" dedi.

fahrettin koca, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:13 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]