"Türkiye'nin en büyük şelalesi"nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Erzurum'daki Tortum Şelalesi, yapılan düzenlemelerin ardından doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor.

Erzurum- Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikteki doğa harikası şelalenin tanıtımına yönelik yürütülen düzenleme çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelalede, Erzurum Valiliği koordinesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu (TKDK) ile Avrupa Birliği (AB) desteğiyle geniş çaplı çalışma yapıldı.

Şelalenin bulunduğu alanda yürütülen çalışmalar çerçevesinde aralarında bir restoranın da bulunduğu ahşaptan çeşitli tesislerin yanı sıra yürüyüş yolları yapıldı.

Ziyaretçilerin daha rahat gezebilmeleri için tüm düzenlemelerin yapıldığı, 21 metrelik genişlik ve 48 metreden düşen suyuyla doğa harikasını olan şelalenin bulunduğu alana doğal ortama uygun yapılan yürüyüş yolları üzerinde çok sayıda seyir terası inşa edildi.

Çalışmalar çerçevesinde söz konusu yürüyüş yolu üzerindeki iki küçük köprü tamamlandı ve şelalenin doğal yapısına dokunmadan yeşillendirme, ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.

Güvenlik amacıyla yürüyüş yolları çevresinin güvenlik amacıyla demir korkuluklarla çevrildiği şelale, yenilenen yüzüyle hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Şelalenin doğaya uygun yapılan yürüyüş yollarının ağaçlandırılarak çiçeklerle süslenmesini oldukça beğenen ve bunu fırsata dönüştüren aileler, söz konusu alanda bol bol öz çekim yaptı.

Rekreasyon çalışmaları devam eden ve çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulması bekleniyor.