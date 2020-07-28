Türkiye'nin en geniş cam terası Boyabat'a yapılıyor - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kırkkızlar Kayası üzerine yapılacak olan 'Cam Teras'ın ihalesi gerçekleşti.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklamada, 374 metrekare genişliği ile Türkiye'nin en geniş, bölgenin en büyük turizm projesi Boyabat Kırkkızlar Cam Teras'ın ihalesinin yapıldığını belirterek yakın zamanda yapımına başlanacak olan projenin Boyabat için hayırlı olmasını diledi.

Çakıcı, şimdi sıra ilk kazmayı vurmada

Başkan Çakıcı, "374 metre genişliği ile Türkiye'nin en geniş cam terası olacak tesis, Türkiye'nin en geniş, bölgeninin en büyük turizm projesi olma özelliğini taşımaktadır. Kırkkızlar Kayası olarak bilinen alanda yapımına başlanacak olan projenin yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. Abad şehrimiz Boyabat'ımızın panoramik görüntüsü ve seyrine doyum olmayacak manzarası sadece hemşerilerimizin değil bölgenin ilgisine namzet olacaktır. Hayırlısıyla ihalesini yaptık, şimdi sıra ilk kazmayı vurmada" dedi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bu projenin en büyük destekçisi, proje fikrinden başlayıp, projenin onaylanmasına kadar büyük gayret gösteren AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP