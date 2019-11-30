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Türkiye'nin Euro 2020 kura çekimine kim ne dedi? Türkiye gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri kimler?
6 saat önce
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın açılış maçında 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak.Türkiye 17 Haziran'da Galler ile 21 Haziran'da İsviçre ile oynayacak
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:58
İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: "Türk taraftarlar çok ateşli" EURO 2020 kura çekiminin ardından Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor