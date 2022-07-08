Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp vefat etti

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Gökalp'in cenazesi, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Elazığ'da 1929'da doğan Gökalp, ilk ve ortaokulu babasının memuriyeti nedeniyle Sivas ve Gaziantep'te, liseyi Elazığ'da okudu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1946'da askeri öğrenci olarak başlayan Gökalp, mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) stajını tamamlayıp 1957-1959 arasında genel cerrahi asistanlığı görevini yürüttü.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ABD'ye gönderilen Gökalp, George Washington Üniversitesinde 5 yıl asistanlık ve öğretim üyeliği yaptı.

Amerikan Nöroşirürji Board sınavını kazanarak "Board Sertifikası" alan Gökalp, başarılarıyla sınırlı sayıdaki beyin ve sinir cerrahı arasına girerek 1965'te Türkiye'ye döndü.

GATA'da Beyin ve Sinir Cerrahisi servisini kuran Gökalp, 2005'te Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda yer alarak, emekli olduğu 2015'e kadar Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalıştı.

Onur madalyası aldı

Branşı ile ilgili uluslararası 10, ulusal 4 derneğin üyesi olan Gökalp'in ulusal 138, uluslararası 46 yayını ve bir ders kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, 2007'de Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonunun (WFNS) iki yılda bir uluslararası başarı gösterenlere verdiği "Onur" madalyasını, küresel ölçekte beyin cerrahisine yaptığı katkılardan dolayı almaya layık görüldü.

Türk Nöroşirürji Derneğinin "Üstün Hizmet Ödülü"nün de sahibi olan Gökalp, 60 yıllık kariyerinde çok sayıda beyin cerrahı yetiştirerek, bu alana önemli katkılarda bulundu.