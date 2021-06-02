Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'da kendi hikayesini anlatıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'da kendi hikayesini anlatıyor

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde video röportaj ve afiş sergisiyle kendi hikayesini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor.

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde video röportaj ve afiş sergisiyle kendi hikayesini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor.

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MinT Tasarım Merkezinin projelendirdiği Türkiye'nin ilk dijital oyuncusu Aypera, hem fuarda hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Önceki günlerde Aypera ile "Digital Human" filmini çekeceklerini duyuran yapımcı ve senarist Birol Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aypera'yı kolay anlaşılabilmesi açısından e-insan olarak tanımladı.

Dijital insan olarak Aypera'nın e-devlet, e-book gibi bir şey olduğunu ifade eden Güven, "Aypera'nın insandan tek farkı insanın tasarladığı bir şey olması. Yani Aypera insansız hava aracından farklı bir şey değil. Bir teknoloji, arkasında bir tasarımcı ekibi var. Aypera bakanlığın desteğiyle bir tasarım merkezinde tasarlandı ve esas amacımız ihraç etmek." dedi.

Güven, Aypera'nın dizi çekip, şarkı söyleyeceğini veya reklamlarda da oynayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz dünyaca ünlü bir oyuncu olması. Ama tıpkı gerçek bir oyuncu gibi rolüne göre adı değişecek. Eğer Aşk-ı Memnu'da oynarsa adı Bihter olacak, Seksenler'de oynarsa adı Rukiye olacak, Çocuklar Duymasın'da oynarsa adı Meltem olacak. Aypera dünyadaki bütün konservatuarları bitirdi. Dünyadaki bütün tiyatro oyunlarını okudu ve birkaç dakikada okuyabiliyor. Google'da olan her şeyi öğrenebiliyor, dünyadaki bütün oyuncuları yakından tanıyor ve izliyor. Aslında ülkemizde topyekün bir dijitalize olma seferberliği başlamış durumda, hemen hemen bütün sektörlerde bunu görebilirsiniz."

Aypera tasarım ekibinde yer alan sanatçı ve eğitmen Bager Akbay da 20 yıldır sanal karakterler üzerine çalıştığını dile getirerek, "Projeye başlangıç motivasyonumuz Türkiye'den çıkan bir karakteri, bize bizimle, hayatımızla ilgili neleri gösterirdi sorusunun merakı olarak açıklayabilirim." ifadesini kullandı.

Akbay, Aypera'yı takipçileri arasında Michael Jackson'a bile benzetenler olduğunu söyledi.

Tasarımcı ekibin bir parçası olarak kendilerini Aypera'nın varoluş hikayesinde ona destekte bulunan kişiler diye açıklayan bilim kurgu yazarı ve bilim iletişimcisi Tevfik Uyar ise dış görünüşü oluştururken Türk insanının estetik standartlarını dikkate aldıklarını belirtti.

Nihai hedeflerinden birinin Aypera'nın insandan tamamen bağımsızlaşması olarak açıklayan Uyar, "Yakın bir gelecekte kendi sesi veya görüntüsünü oluşturması açısından arge çalışmalarımız olacaktır." diye konuştu.

Aypera'nın geliştirici ekibinde Bager Akbay ve Tevfik Uyar'ın yanı sıra bilgisayar mühendisi ve yaratıcı teknolojist Zeynep Nal Sezer başta olmak üzere 15 kişi yer alıyor.

"Işıl Işıl" adında bir şarkısı olan ve Birol Güven ile sinema filmi projesine imza atan Aypera'nın ileriki günlerde projelere devam edeceği açıklandı. Konser teklifleri de alan Aypera'nın yaz aylarında bir konser anlaşması yapması beklendiği dile getirildi.

Aypera, 1-6 Haziran tarihleri arasında Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde görülebilecek.

Röportaj, İstanbul, Türkiye, Robot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Contemporary Istanbul'da kendi hikayesini anlatıyor - Son Dakika
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