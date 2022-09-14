Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Temmuz 2015'te Ankara'da İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" ve eki "Mutabakat Zaptı"nın yürürlük tarihi, 14 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Türkiye adına 17 Kasım 2021'de Ankara'da İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma"nın yürürlük tarihi ise "1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine uygulanmak üzere" 24 Kasım 2021 oldu.

Öte yandan, " Türkmenistan'ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Azami 30 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması" hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.