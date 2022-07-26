1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı

26.07.2022 11:31

Türkiye, 1 yıldır teyzesi tarafından çöp dolu evde tutulan Muhammet'i konuşuyor. Evin tahliyesi sırasında evdeki Korece yazılar da dikkat çekmişti. Yazıların, Muhammet'i alıkoyan teyzenin Korece öğrenen kızı tarafından yazıldığı ortaya çıktı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

BORCU ÖDEMESİ İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Eve giren ekipler, ilginç manzarayla karşılaşmalarının yanında ayrıca Kamuran A.'nın 1 yıldır odada kilitlediği yeğeni Muhammet'i buldu.

Türkiye'nin konuştuğu çöp evdeki Korece yazıların gizemi çözüldü

KARŞILARINDA ÇÖP DAĞI VE YAZILAR BULDULAR

Eve giden ekipler, ayrıca çöp dağlarıyla karşı karşıya kaldı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!' yazıldığı görüldü. Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti.

Türkiye'nin konuştuğu çöp evdeki Korece yazıların gizemi çözüldü

KORECE YAZILARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından teyze gözaltına alınırken, minik Muhammet de tedavisinin yapılması üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne götürüldü. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte çok merak edilen Korece yazıların sırrı da çözüldü. Yazıları, Kamuran Pınar A. ile birlikte kalan ve daha sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan ve Korece öğrenen kızı E.Z.A.'nın duvara yazdığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu çöp evdeki Korece yazıların gizemi çözüldü
Türkiye'nin konuştuğu çöp evdeki Korece yazıların gizemi çözüldü
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SON DAKİKA: 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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