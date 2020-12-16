Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor"" - Son Dakika

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor""

16.12.2020 10:21
Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan:

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" dedi.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, "Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" dedi.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Ekometre Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sertalp'i kabul etti. Görüşmede ekonomik ilişkiler ve ihracat pazarının hareketliliği konuşulurken, Başkonsolos Ceylan okyanus ve göllerin etrafındaki geniş yeşil alanları ve bahçeli konutlarıyla özellikle pandemi döneminde artan konut talebine yetişmekte zorlanan Miami'de iş fırsatlarına dikkat çekti.

Türkiye'nin ABD ye yaptığı ihracatın yüzde 20'sinin Miami'ye yapıldığına dikkat çeken Ceylan, "Konsolosluk bölgesinde ticaret fazlası veriyoruz" dedi. Miami'de Türk yatırımcıların faaliyet gösterdiği sektörlere ilişkin konuşan Ceylan, "Doğal taş sektöründe piyasada söz sahibi 55 kadar firmamız var. Fakat etkili olduğumuz oranda marka çıkaramıyoruz. Çok önemli miktarlarda balık ihracatı yapan ciddi yatırımcılar göğsümüzü kabartıyor" ifadesini kullandı.

"Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor" diyen Başkonsolos Ceylan, ABD nüfusunun 330 milyon olduğunu ve gelir düzeyinin zengin ülkelerin iki katı olduğunu vurguladı. Başkonsolos Ceylan, "Yakın coğrafyadaki Venezuela, Kolombiya, Kostarika gibi ülkelerin alışverişinin de merkezinin Miami olmasının 500 milyon kişilik pazar oluşturduğunu, Türk firmalarının bunu göz önünde tutmaları gerekiyor" diye konuştu. - MİAMİ

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor
Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor

Türkiye, İnşaat, Miami, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Ceylan: 'Mobilya ve inşaat malzemesi sektöründe önemli fırsatlar Türk yatırımcıları bekliyor'' - Son Dakika


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