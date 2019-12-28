"Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili", toplumun her kesiminin beğeni ve takdirini kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Elektrikli olarak üretilecek otomobillerin geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzandığına dikkati çeken Demir, "Elektrikli otomobiller küresel bir marka olacaktır. Biz de yerli üretimi her alanda destekliyoruz. Belediye çalışmalarında da yerli ürün, yerli ve milli yatırımlara öncelik veriyoruz. Üretilecek iki modelin üretim bandından çıkacak 55'incilerine talibiz." dedi.

Samsun'da esnaflık yapan Taşkın Taşkın da yıllardır bekledikleri otomobilin üretilmesinin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Her haliyle beğendim. Otomobilin tasarımı, renkleri, teknolojik olması, ülkemiz açısından çok sevindirici. İnşallah seri üretimini de görürüz." diye konuştu.

Ayakkabı tamircisi Nuri Başar ise Türkiye için gurur verici bir an yaşadıklarını, seri üretimi geçildiğinde elektrikli olduğu için bütün insanların tercihinin bu yönde olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu'da yerel gazete muhabiri Serkan Horuz, tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"ni sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Otomobilin dış görünüşünün de çok güzel olduğunu vurgulayan Horuz, "Devrim otomobiliyle başlayan Türkiye'nin kendi otomobilini yapma hayali, gerçek oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından ortaya çıkarılan bu otomobil, biz ve bizden sonraki nesiller için oldukça önemli. İnşallah fiyatı da uygun olur da bu otomobilden herkes faydalanabilir." ifadesini kullandı.