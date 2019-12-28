"Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' beğeni kazandı - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili", toplumun her kesiminin beğeni ve takdirini kazandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili", toplumun her kesiminin beğeni ve takdirini kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Elektrikli olarak üretilecek otomobillerin geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzandığına dikkati çeken Demir, "Elektrikli otomobiller küresel bir marka olacaktır. Biz de yerli üretimi her alanda destekliyoruz. Belediye çalışmalarında da yerli ürün, yerli ve milli yatırımlara öncelik veriyoruz. Üretilecek iki modelin üretim bandından çıkacak 55'incilerine talibiz." dedi.

Samsun'da esnaflık yapan Taşkın Taşkın da yıllardır bekledikleri otomobilin üretilmesinin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Her haliyle beğendim. Otomobilin tasarımı, renkleri, teknolojik olması, ülkemiz açısından çok sevindirici. İnşallah seri üretimini de görürüz." diye konuştu.

Ayakkabı tamircisi Nuri Başar ise Türkiye için gurur verici bir an yaşadıklarını, seri üretimi geçildiğinde elektrikli olduğu için bütün insanların tercihinin bu yönde olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu'da yerel gazete muhabiri Serkan Horuz, tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili"ni sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Otomobilin dış görünüşünün de çok güzel olduğunu vurgulayan Horuz, "Devrim otomobiliyle başlayan Türkiye'nin kendi otomobilini yapma hayali, gerçek oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından ortaya çıkarılan bu otomobil, biz ve bizden sonraki nesiller için oldukça önemli. İnşallah fiyatı da uygun olur da bu otomobilden herkes faydalanabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili beğeni kazandı

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı
İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler Yerli otomobilin ardından bir müjde daha! İlk tank 2021 yılında banttan inecek Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
02:00 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
02:00 Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi "huzur" uygulaması yapıldı - Son Dakika
01:34 Yayalara çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bursa'da Kırım-Kerkük-Karabağ Sanat ve Dostluk Şöleni - Son Dakika
01:24 Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:05:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]