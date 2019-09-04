Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin rakibi Andorra
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Türkiye'nin rakibi Andorra

13 dakika önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak.

Türkiye'nin rakibi Andorra, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak.


H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.


Elemelerin 5. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:


Yarın:


D Grubu


21.45 İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre


21.45 Cebelitarık-Danimarka


- F Grubu


21.45 Romanya-İspanya


21.45 Norveç-Malta


21.45 Faroe Adaları-İsveç


- G Grubu


21.45 İsrail-Kuzey Makedonya


- J Grubu


19.00 Ermenistan - İtalya


21.45 Finlandiya-Yunanistan


21.45 Bosna Hersek-Liechtenstein


Andorra, Türkiye, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:54 
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