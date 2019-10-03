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Türkiye'nin Ruh Sağlığı Haritası kitap oldu

1 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı akademisyen ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği TURBAHAR-Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Proje sonuç raporu, kitap haline dönüştürüldü.

Türkiye'nin Ruh Sağlığı Haritası kitap oldu, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol ve Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar koordinatörlüğünde yürütülen TURBAHAR- Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Proje sonuç raporu kitabı yayınlandı. 125 klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisinin görev aldığı çalışmaya ilişkin kitap, ÜÜ yayınlarından çıktı.

24 bin kişi ile yüz yüze görüşüldü

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ünübol ve Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar koordinatörlüğünde yürütülen ve sahada çalışan 125 Klinik Psikoloji Lisansüstü öğrencisinin 24 bini aşkın kişi ile yüz yüze yaptığı görüşmeler üzerine gerçekleştirilen Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası (TURBAHAR) çalışmasının proje çıktısı sunumu 2019 yılı Şubat ayında gerçekleştirildi.

En geniş araştırma

Ülkemizde bağımlılıklar alanında şu ana kadar yapılmış en geniş araştırma özelliği taşıyan çalışma sonuçlarına göre bağımlılıklar ve coğrafi bölgesel farklılıklara dikkat çekti.

Bu araştırmada ortaya çıkarılan kimyasal ve davranışsal bağımlılık risk profili, gerek bağımlılık risk profili gerek bağımlılıkların önlenmesi gerekse nüksün azaltılması konusunda yardımcı olacak. Çalışmayla sosyo-psikolojik desteğin hangi alanlarda ve hangi bölgelerde yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler sunuluyor.

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:14 Kaynak: Bültenler
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