Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı - Son Dakika

Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı

7 saat önce

Türkiye'nin sınır kenti Kilis'te 2019 yılında konut satışı artarak, 2 bin 673 adete yükseldi.

Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı, System.String[]

Türkiye'nin sınır kenti Kilis'te 2019 yılında konut satışı artarak, 2 bin 673 adete yükseldi.

Önceki yıllarda sınırın diğer tarafından terör örgütleri PKK ve DAEŞ tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle zor günler geçiren Kilis kenti, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzura ve güvene kavuştu.

Sağlanan huzur ve güven ortamı, konut satışlarına da pozitif olarak yansıdı. Son iki yılda artan konut satışı 2018 yılında 2 bin 368, 2019'da ise 305 sayı artarak, 2 bin 673 adet olarak gerçekleşti.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep'te de 2019 yılında konut satışının arttığı ve 32 bin 256 adet konut satışı ile Gaziantep'in tüm iller içinde 8. sırada yer aldığı ifade edildi.

Adıyaman'da ise bir önceki yıla göre 2019 yılında konut satışlarının azaldığı kaydedildi.

Gaziantep, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 00:54:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin sınır kentinde konut satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]