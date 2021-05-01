'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK' - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK'

01.05.2021 17:07

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'nin AstraZeneca aşısı ile ilgili halen bir planlamasının olmadığını söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'nin AstraZeneca aşısı ile ilgili halen bir planlamasının olmadığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili halen Türkiye'nin bir planlamasının olmadığını belirtti. Prof. Dr. Akın, "'AstraZeneca aşısı için 'alalım mı, almayalım mı', 'aşı uygulanır mı' şeklinde konuşmalar yer aldı. Şu anda Türkiye; Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre yakın bir zamanda AstraZeneca ile ilgili bir aşı uygulamasına girmeyi planlamıyor. Ama belli olmaz; çünkü olabildiği kadar çok çeşitli aşınız olması lazım. 'Çok çeşitli aşınız olması lazım' derken her şirketin sınırlı sayıda aşı ürettiğini düşünürseniz, elinizde çok yüksek doz aşınız olması lazım. 80- 90- 100 milyon doz gibi bir rakam; o zaman tek firma bunu karşılayamaz. Farklı firmalardan alabilirsiniz" diye konuştu.

'ASTRAZENECA AŞISI KULLANILABİLİR'

AstraZeneca ile ilgili olarak ülkelerin yaptıkları ya da bildirdikleri yan etkilere bakıldığında toplumda görülen sıklıktan farklı bir sıklık olmadığını ifade eden Prof. Dr. Akın, şunları söyledi:

"AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasının doğrudan aşıya mı bağlı, aşı dışındaki faktörler mi çok açık değil. Bazı ülkeler AstraZeneca aşısını durdurdular. Talihsiz bir aşı, başından beri çeşitli sıkıntılar var. Ama AstraZeneca aşısının yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Alınacak önlemlerle bunu çözebilirsiniz. AstraZeneca aşısında kan pıhtılaşmasıyla ilgili hiç ölüm de yok. Zaten bu karşımıza özellikle kadınlarda çıktı. Hatırlayabildiğim kadarıyla bu 9 kişide görüldü. AstraZeneca aşısı da kullanılabilir; ama Türkiye'nin gündeminde şu anda birincisi Kayseri'de üretilmeye çalışılan inaktif aşı var. İkincisi Sputnik V aşısı ile ilgili bir çalışma var. Muhtemelen üretimi yapılacak. ve de fazla miktarda Alman Pfizer/BioNTech firmasının ürettiği aşının gelişi şu anda gündemde. Ama diğer aşı çeşitlerine Türkiye gözünü kapatmaz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YAKIN ZAMANDA AŞI ÜRETİCİSİ HALİNE GELEBİLİR'

Türkiye'de aşı çalışması zenginliğinin olduğunu belirten Prof. Dr. Akın, "Türkiye çok farklı aşı türleri üzerine çalışmalar yaparak sadece Covid-19 ile ilgili değil, bundan sonra geliştirilecek aşılar için bir zemin hazırlıyor. Eğer bu şekilde kaynaklar doğru kullanılırsa, Ar-Ge faaliyetleri desteklenirse, Türkiye yakın bir zamanda belki 10-15 yıl içinde önemli bir aşı üreticisi ve aşı Ar-Ge'si gelişmiş bir ülke haline gelebilir. Aşı çalışması ile ilgili olarak 2004-2005 yıllarından itibaren bir atak yapılmaya, kaynaklar kullanılmaya çalışıldı. Yetişmiş insan gücü de çok fazla hem uluslararası hem de ulusal düzeyde. Şu anda bu disiplinler birbirleriyle iş birliği yaparak aşı geliştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK'
'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK'
'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK'
'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK'

Hacettepe Üniversitesi, Levent Akın, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi         
17:58
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu         
16:58
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için         
16:39
50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı         
16:15
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 18:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA ASTRAZENECA PLANLAMASI YOK' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement