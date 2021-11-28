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TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ

28.11.2021 11:21

TÜRKİYE'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşunun da kayıt altına alınmasıyla tür sayısı, 236'dan 238'e çıktı.

TÜRKİYE'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşunun da kayıt altına alınmasıyla tür sayısı, 236'dan 238'e çıktı. Türkiye'nin aynı zamanda tapulu tek lagünü Hersek Lagünü ile ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Atatürk, gölümüzü Selanik göçmeni bir kişiye tapulamış. Vatandaşımız da vefat etmeden önce tapuyu, Darülaceze'ye bağışlamış. Şu anda Hersek Lagünü, Darülaceze'nin tapulu malı" dedi.

Marmara Bölgesi'nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen, Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde, çulluk ile çakır kuşu da kayıt altına alındı. Böylece Türkiye'nin tapulu tek lagünü olan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı, 236'dan 238'e yükseldi. Türkiye'deki 490 kuş türünün yarısından fazlasının Hersek Lagünü'nde olduğunu söyleyen ornitolog (kuş gözlemcisi) Fatih Bülbül, "Lagünümüz yoğunluk açısından Türkiye'nin en yoğun göllerinden biri. Yüzey ölçümü düşük fakat metrekareye düşen kuş sayımız itibarıyla Türkiye'deki en iyi, birinci sıradaki göl. Burada kuş çeşitliliği oldukça fazla. Türkiye'de 490 türümüz var. 490'ının 238 türü alanda görülmüş durumda. Yaptığımız gözlemlerde son 2 tür daha eklendi. Bunlar çulluk ve yırtıcılardan çakır kuşu" dedi.

'KIRMIZI LİSTEDEKİ DİKKUYRUK HERSEK LAGÜNÜ'NDE'

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde (The IUCN Red List) yer alan dikkuyruğun (oxyura leucocephala) ekim ayından sonra bir kez daha lagünde gözlendiğini belirten Bülbül, "Kış göçmeni ördeklerimiz özellikle alanda bulunuyor. Bugün hatta çok özel bir türümüz olan, dikkuyruk alanda bulunuyor. Dikkuyruk da nesli tükenmekte olan bir ördek. İç bölgelerdeki sulak alanlarda görülen, nesli tükenmekte olan, kırmızı listede olan bir türümüz. Bugün 10 birey alanımızda yer almaktadır. Bu da bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Hersek Lagünü'ne kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingoların da geldiğini söyleyen Bülbül, "Alanımızın en önemli kuşlarından biri hatta başta geleni flamingolar. Flamingolar, alan küçük olsa da kış aylarında burada binin üzerine kadar çıkıyor hatta bizim rekorumuz; 4-5 sene önce bin 500'dü. Bu yıl da binin üzerinde flamingo yer almaktadır. Flamingolar insanlara da yaklaşıyorlar, zamanla size alışıyorlar. Avcılık ve gürültü olmadığı sürece yakınınıza kadar geliyorlar. Zaman zaman kur davranışları oluyor hatta bu fotoğraflarda görülür, kalp şeklinde gagalarını yan yana getirirler" dedi.

BAŞKAN ORAL: HER GEÇEN GÜN DAHA DA RENKLENİYOR

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Hersek Lagünü'nün, Afrika- Avrupa kuş göç yolu üzerinde olması nedeniyle popülasyonunun sürekli arttığını belirterek, "Şu anda en renkli kuşlarımız flamingolar. Bu sene de çok yoğun geldiler, 1000'in üstünde flamingomuz var. Nesli tükenmekte olan, çok nadir görülen dikkuyruklarımız da sayı olarak çok. Bu sene 10 tane ama bizim için çok büyük rakam. 1 taneyi bile görsek çok iyiydi, şu an 10 tane dikkuyruğumuzun geldiğini söylediler. Dolayısıyla gölümüz her geçen gün daha da renkleniyor, daha da güzelleşiyor" diye konuştu.

LAGÜNE GELENLERE 'DOĞA PASAPORTU'

Atatürk'ün göl ile beraber gölü besleyen 6 metre genişliğindeki dere yatağını Selanik göçmeni birine tapuladığını anlatan Başkan Oral "Atatürk, gölümüzü Selanik göçmeni bir kişiye tapulamış. Gölle beraber gölü besleyen 6 metre genişliğindeki dere yatağını da tapulamış. Baktığımız zaman bir korumacılık var. Gölü ve doğayı korumak var. Tabi zamanla dere yatağı üzerinde işgaller olmuş. Dere şu anda buraya akmıyor. Vatandaşımız vefat etmeden önce Darülaceze'ye bağışlamış, Darülaceze'nin tapulu malı. Örnek bir çalışma aslında gölün korunması açısından" dedi.

Engellilere özel asansörlü kuş gözlem kulesinin de bulunduğu Hersek Lagünü'nü ziyarete gelenlere 'doğa pasaportu' verdiklerine dikkat çeken Başkan Oral, "Buraya gelen misafirlerimiz 'doğa pasaportu' alıyorlar ki bu pasaportla beraber doğayı koruyacaklarına, hayvanları seveceklerine ve koruyacaklarına dair bir taahhütname vermiş oluyorlar. Her geldiklerinde, burayı ziyaret ettikçe pasaporta kaşe basılıp, burayı ziyaret ettiğinizi belgeliyoruz. Doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek açısından yapmış olduğumuz bir çalışma" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ
TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ

Darülaceze, Türkiye, Selanik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN TAPULU TEK LAGÜNÜNDE KUŞ TÜRÜ SAYISI, 238'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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