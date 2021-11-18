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Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik - Son Dakika

Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik

18.11.2021 15:03

Türkiye'nin en büyük 2. volkanik dağ konumunda bulunan Hasan Dağı'nda depremlerin ardından hareketlilik başladı. Hasan Dağı'ndaki hareketliliği takip etmek amacıyla ölçüm aletleri kurulacak, kabuk hareketleri ve kabarmalar takip edilecek. Ayrıca sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılacak.

Ülkemizin en önemli dağları arasında yer alan ve Erciyes Dağı'ndan sonraki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı'nda depremlerden sonra yapılan inceleme ve ölçümlerde gözlemlenen hareketlilik uzmanları endişelendirdi. Magma tabakasında yükselmelerin yaşandığı Hasan Dağı'nda incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Aksaray AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, "Depremlerin ardından yaptığımız incelemede magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük ve tespit ettik. Konuyla ilgili çalışmalarımız acil olarak başlatıldı" dedi.

DEPREMDEN SONRA TESPİT EDİLDİ

Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı'nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketlilikler tespit edildi. 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.

"DEPREM İLE DOĞRU ORANTILI"

Yaşanan son depremlerden sonra Hasan Dağı'nda ölçüm ve incelemeler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor. Biz bunu geçen dönemlerde Niğde'de meydana gelen 5.1'lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar" dedi.

İLERİ TEKNOLOJİYLE TAKİBE ALINDI

Ölçüm ve incelemelerde elde edilen hareketlilik sonuçlarıyla birlikte Hasan Dağı'ndaki gelişmelerin takip edilmesi kanısına vardıklarını belirten Cezmi Türkmen, "Dolayısıyla biz Hasan Dağı'nın volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğine karar verdik. Aksaray Üniversitesi bilim adamlarımız da takip edelim dediler. Böyle bir görüş birliği oldu aramızda. Bunu da projelendirdik. Oradaki çalışmamız şu: Özellikle Hasan Dağı'nda sensörler kuracağız, GPS'ler kuracağız ve ölçüm aletleri kuracağız. Fiziksel ölçüm aletleri kuracağız. Kabuk hareketlerini ve kabarmalarını takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SICAK SU ÇIKIŞLARI VAR"

Türkmen, "Bazı bölgelerde sıcak su çıkışları var. Bunların ısılarını ölçeceğiz. Çünkü belli bir ısıda, normalde 55 derece ama bu ısı yükseldiği zaman bir hareketlilik var demektir. Bu volkanizmanın harekete geçmesinin birçok parametresi var. Ama biz bu parametrelerin hepsini ölçeceğiz. Sıcaklık ölçeceğiz, aynı zamanda gaz ölçümleri yapacağız. Kimyasal gaz ölçümleri yapacağız. Bunların hepsini tek potada değerlendireceğiz. Aynı zamanda bizim buradaki amacımız, volkanizma zaten birden bire aniden patlamaz. Öncelikle belirtiler var. Bu belirtileri biz çok rahatlıkla ölçebiliyoruz. Ama bizim amacımız normalde 2 veya 3 ay önce belirti veren bir volkanı daha önceden tespit edip, hareket ve aktivite varsa daha önceden tespit edip çalışma için zaman aralığı, zamanı artırmak. Tek amacımız bu. Hasan Dağı volkanizmasının da hareketliliğini takip edeceğiz bu projeyle" dedi.

Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik

Toros Dağları, Aksaray, Türkmen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik - Son Dakika


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