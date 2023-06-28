Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Volvo ile çarpıştı - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Volvo ile çarpıştı

28.06.2023 11:09

2023 yılının ilk aylarında teslim edilmeye başlanan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Volvo marka bir araçla kaza yaptı. Viral olan görüntülerde, Togg'un sağlamlığıyla ünlenen aracın diğer araca göre çok daha az hasar aldığı görüldü. Togg'un teslim edilen araç sayısı artarken, kaza sayısı da artmaktadır. Togg projesi planlandığı gibi devam ediyor ve 28 bin adet T10X'in yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

2023 yılının ilk aylarında fabrikadan çıkan ve sahiplerine teslim edilmeye başlanan Türkiye'nin yerli otomobil Togg, kazaya karıştı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, Togg'un sağlamlığıyla ünlenen Volvo marka bir araçla çarpıştı ve diğer araca göre çok daha az hasar aldığı görüldü.

TESLİM EDİLEN ARAÇ SAYISI ARTIYOR

25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ilk akıllı cihazı T10X'i satışa sunarken, diğer faaliyetlerle de Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyor. Teslim edilen araç sayısı her geçen gün artarken Togg markalı araçların karıştığı kaza sayısı da her geçen gün artıyor. Bu kazalardan birine ait görüntüler de sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

VOLVO DAĞILDI

Dünyanın en dayanıklı ve sağlam otomobil markası olarak bilinen Volvo marka bir araçla, Togg çarpıştı. Volvo araç neredeyse dağılırken, Togg'un ise kaza nedeniyle ufak tefek hasarlar aldığı görüldü. Konu kısa sürede sosyal medyanın da gündemine otururken kullanıcılar Togg'un Volvo'ya göre çok daha sağlam olduğuna dikkat çekti.

Volvo ile Togg çarpıştı, araçların halini gören aynı yorumu yaptı
Volvo ile Togg çarpıştı, araçların halini gören aynı yorumu yaptı

YIL SONUNA KADAR HEPSİNİN TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Togg projesinde süreç, daha önce planlanan şekilde devam ediyor. Vatandaşlar da Togg'a yoğun ilgi gösteriyor. Togg'a çekiliş sürecinde toplam 175 bin 500 başvuru gelirken, Togg gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine yükseltti. 28 bin T10X'in yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yılın mayıs ayından önce yeni sipariş alması ise planlar içerisinde yer almıyor.

YORUMLAR (1)
  • mustafa kemal ünal: evet belli togg un az hasar aldığı lastikler bile patlamış Cevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
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Volvo, TOGG, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Volvo ile çarpıştı - Son Dakika
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