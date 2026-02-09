Türkiye Nüfusu 86 Milyon 92 Bin 168 Kişi Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'na göre, Türkiye nüfusu, 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Türkiye'nin en kalabalık ili 15 milyon 754 bin 53 kişiyle İstanbul oldu, Bayburt ise 82 bin 836 kişilik nüfusuyla en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları'nı" açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi (yüzde 50,02), kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu (yüzde 49,98) olarak belirlendi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus dabir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak, 1 milyon 519 bin 515 kişiye çıktı.

Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5'e yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6 olarak kaydedildi.