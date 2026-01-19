Türkiye-Özbekistan Askeri Sağlık Anlaşması

Türkiye ile Özbekistan arasında askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliğine ilişkin anlaşma imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki Bakan, iki ülke arasında askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliğine ilişkin anlaşma imzaladı. - ANKARA