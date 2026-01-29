Türkiye-Özbekistan Madencilik İşbirliği Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, madencilik alanında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptına imza attı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye ile Özbekistan arasında "Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanarak, madencilik alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Atılan imzaların, liderlerin koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli bir adım olacağına inanıyor, ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerine işaret ederek, kardeş iki ülke arasında madencilik alanındaki güçlü ilişkilerin daha ileri taşınmasına yönelik verimli değerlendirmeler yapıldığını vurguladı.

Bu doğrultuda kamu şirketleri arasında yeni somut işbirliklerine yönelik yol haritasının belirlendiğini ifade eden Bayraktar, "Yer altı kaynaklarımızın karşılıklı tecrübe paylaşımı ile ekonomilerimize daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, 5 Aralık'ta Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı'na katılmış, Özbek şirketlerle madencilik alanında ilerleme hedeflediklerini kaydetmişti.