TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ORTAK STRATEJİK PLANLAMA GRUBU 4'ÜNCÜ TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un eş başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 4'üncü Toplantısı, Ankara'da başladı. Toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Türkiye-Özbekistan Stratejik Toplantısı - Son Dakika
