Son Dakika Haberleri: Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

1 saat önce

Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]
Türkiye, Pakistan'ın Hayber Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Taliban üstlendi
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhuva eyaletinde düzenlenen iki saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Saldırıları Pakistan Talibanı üstlendi.
Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alan Dera İsmail Han, 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.
Pakistan, Türkiye, Hayber, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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