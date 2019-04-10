Türkiye, Rusya ve İran'ın İş Birliğiyle Deaş'ın Eylemleri Sınırlandırıldı"

Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
, Türkiye, Rusya
ve İran
'ın gayretleri ve iş birliği ile DAEŞ terör örgütünün eylemlerinin sınırlandırıldığını söyledi.
Başkent Moskova
'da, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rusya, Türkiye ve İran parlamentolarından heyetlerin katılımıyla "Suriye
krizi" görüşüldü. TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Bozkır, burada yaptığı konuşmada, söz konusu toplantının tarihi olduğuna belirterek Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin bir araya gelmesinin bütün dünya ve bölge için önemli bir mesaj olduğuna işaret etti.
Toplantıda Suriye meselesinin görüşüldüğünü kaydeden Bozkır, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve ülkenin tekrar demokratik, insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olarak dünya sahnesine geri dönmesi konusunda aynı görüşteyiz. Suriye ile ilgili önemli bir kararın ortaya çıkmasına hizmet edeceğiz." dedi.
Üç ülkenin, sahada ortaklaşa terör örgütlerine karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Bozkır, "Türkiye, Rusya ve İran'ın gayretleri ve iş birliğiyle DEAŞ terör örgütünün eylemleri sınırlandırıldı. Terör ortadan kalktıktan sonra Türkiye, Lübnan
, Ürdün
ve hatta Avrupa
'da yaşayan Suriyeli kardeşimizin güven içinde ülkesine dönmesi mümkün olacaktır." diye konuştu.
Bozkır, Astana
süreci çerçevesinde Cenevre
sürecinin tekrar hayata geçtiğini, Anayasa Komitesinin bir an önce oluşturulması için adımlar atıldığını da kaydetti.
İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe de Suriye'de terörle savaşan Rus ve Türk askeri kuvvetleri ile İran Devrim Muhafızları
'na teşekkür etti.
Tarafların, ABD
askeri birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda hemfikir olduğuna dikkati çeken Felahetpişe, "Suriye'nin bütünlüğünü, Golan Tepeleri
ile birlikte kabul ediyoruz." dedi.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
ise Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin başlattığı Astana formatının, ortak çalışmalara ivme kazandırdığını belirtti.
Suriye konusunda üç ülkenin temsilcisiyle birkaç prensipte anlaştıklarını kaydeden Kosaçev, "Suriye'nin egemenliğinin ve bütünlüğünün tanınması, Suriye'de güvenliğin ve mültecilerinin ülkesine dönmesinin sağlanması, uluslararası toplumun Suriye ekonomisinin iyileştirmesi konusunda sorumluluk almasında anlaştık." ifadelerini kullandı.
Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de söz konusu toplantıda, Suriye'nin barış sürecinin ve altyapısının düzeltilmesinin tartışıldığını söyledi.
Slutskiy, mültecilerin Suriye'ye dönmesiyle ilgili, ileride üç ülke parlamentolarının temsilcileriyle konferans düzenleyeceklerini de ifade etti.